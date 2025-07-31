TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığında dev artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret hacminde artış devam ediyor. Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat ve ithalat geçen yılın aynı ayına kıyasla yükseldi.

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDE İHRACAT VE İTHALAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Haziran ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artarak 22 milyar 230 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,0 artarak 30 milyar 593 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı haziranda yüzde 16,5 azalarak 10 milyar 7 milyon dolardan 8 milyar 363 milyon dolara geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARETTE OLUMLU GÖRÜNÜM

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda yüzde 9,0 artarak 20 milyar 147 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6,5 artarak 23 milyar 396 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise 3 milyar 249 milyon dolar olarak kaydedildi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜKSELİŞTE

İhracatın ithalatı karşılama oranı haziran ayında yüzde 72,7 olurken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 68,5 seviyesindeydi. Enerji ve altın hariç oran ise yüzde 86,1 olarak hesaplandı.

EKONOMİK FAALİYETLERE GÖRE İHRACATIN DAĞILIMI

Genel ticaret sistemine göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,6, tarım-orman ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,6 olarak açıklandı.

İTHALATTA ARA MALLARI ÖNE ÇIKIYOR

Haziranda ithalatta ara mallarının payı yüzde 71,9 olurken, sermaye malları yüzde 15,2, tüketim malları ise yüzde 12,8 pay aldı. Bu veriler, üretime dönük ithalatın sürdüğünü gösteriyor.

AVRUPA BİRLİĞİ İHRACATTA İLK SIRADA

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat haziran ayında 9 milyar 301 milyon dolar olurken, toplam ihracatın yüzde 41,8’ini oluşturdu. Almanya 1 milyar 812 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

İTHALATTA ÇİN VE RUSYA ZİRVEDE

Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 810 milyon dolar, Rusya’dan yapılan ithalat ise 3 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeleri Almanya, ABD ve İtalya takip etti.

SEZONLUK VERİLERE GÖRE İHRACATTA DÜŞÜŞ VAR

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 2,8 azalırken, ithalat yüzde 3,0 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 4,0 arttı.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN DIŞ TİCARETTEKİ PAYI SINIRLI

Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 3,0 olurken, ithalattaki payı yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. Bu durum, ileri teknoloji alanındaki dışa bağımlılığın sürdüğünü gösteriyor.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE RAKAMLAR

Özel ticaret sistemine göre ihracat haziranda yüzde 10,6 artarak 21 milyar 57 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,8 artarak 28 milyar 950 milyon dolara ulaştı. Bu sistemle dış ticaret açığı 7 milyar 893 milyon dolar olarak kaydedildi.