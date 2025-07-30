TÜİK açıkladı: Ekonomik güven temmuzda geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı temmuz ayı verilerine göre ekonomik güven endeksinde düşüş yaşandı. Hizmet ve perakende sektörlerinde gerileme görülürken, inşaat ve reel kesim güven endekslerinde artış kaydedildi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

TÜİK, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 oranında azalarak 96,3 seviyesine geriledi. Böylece yılın en düşük seviyesi kaydedilmiş oldu.

Haziran ayında endeks 96,7 olarak belirlenmişti. Temmuzda yaşanan bu düşüşle birlikte ekonomik güven zayıflama eğilimi göstermeye devam etti. Aynı dönemde tüketici güven endeksi de yüzde 1,38 azalış göstererek 83,5 seviyesine indi.

REEL KESİM VE İNŞAATTA GÜVEN ARTTI

Temmuz ayında reel kesim güven endeksi önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artışla 98,9 olarak açıklandı. İnşaat sektörü güven endeksi de aynı dönemde yüzde 2,2 oranında yükselerek 88,8 seviyesine ulaştı.

HİZMET VE PERAKENDEDE GERİLEME

Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 0,8 oranında düşüş göstererek 110 seviyesine gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 107,9 olarak kaydedildi. Söz konusu sektörlerdeki düşüş, genel güven endeksi üzerindeki etkisini hissettirdi.