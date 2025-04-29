TÜİK açıkladı: Genç işsizliği yükseliyor!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:19

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Mart 2025’te mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9 seviyesinde kalmaya devam etti. İşsiz sayısı 2 milyon 807 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken, kadınlarda yüzde 10,6 seviyesinde. Kadınların işgücüne katılımındaki zorluklar ve işgücü piyasasında hala ciddi eşitsizlikler yaşanıyor.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,1’E YÜKSELDİ

15-24 yaş arasındaki gençlerde işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1’e çıktı. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,0, kadınlarda ise yüzde 22,6 olarak ölçüldü. Genç işsizlik oranındaki artış, bu yaş grubundaki bireylerin iş bulmada zorluk çekmeye devam ettiğini gösteriyor.

İSTİHDAM ORANI KADINLARDA DÜŞÜK KALDI

Mart ayında istihdam oranı yüzde 49,2’ye çıktı. Erkeklerde bu oran yüzde 66,9’a ulaşırken, kadınlarda yalnızca yüzde 31,9 oldu. Kadınların işgücüne katılımı, erkeklere kıyasla düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor, bu da işgücü piyasasında var olan eşitsizlikleri sürdürüyor.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜKSELDİ

İşgücü mart ayında 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bine çıktı. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,4 seviyesine ulaştı. Ancak, atıl işgücü oranı 0,3 puan artarak yüzde 28,8’e yükseldi. Bu durum, işgücünün tam anlamıyla verimli kullanılmadığını ve potansiyelin hala yeterince değerlendirilemediğini işaret ediyor.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTIŞ GÖSTERDİ

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi mart ayında 43,7 saat olarak ölçüldü. Bir önceki aya göre 0,3 saatlik sınırlı bir artış yaşanırken, çalışma süresindeki bu artışın çok fazla bir değişim yaratmadığı görülüyor.