2025 Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay enflasyon verisi duyuruluyor. Geçtiğimiz ay TÜFE yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıklanmıştı. Peki, 2025 Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK her ay enflasyon rakamlarını duyuruyor. Geçtiğimiz mart ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış gösterilmişti. Peki, 2025 Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanır. Ancak bu ay 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden enflasyon verisi 5 Mayıs günü saat 10:00'da duyurulacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ HANGİ YÖNDE?
TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anletine göre, TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.
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