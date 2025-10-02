TÜİK açıkladı: Genel devlet açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'te yüzde 4,5 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının geçen yıl yüzde 3,2 olduğunu, genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payının ise yüzde 36,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Devlet Hesapları" bültenini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, genel devlet açığı 2024 yılında 1 trilyon 438 milyar 854 milyon lira olarak tahmin edildi. 2023'te yüzde 4,5 olan genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 3,2'ye düştü.

Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2024 yılında açık verirken sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2024 yılında yüzde 23,6'ya düştü.

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2024 yılında yüzde 36,6 oldu

Genel devlet toplam gelirleri 14 trilyon 882 milyar 218 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,4'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2024'te 16 trilyon 321 milyar 72 milyon liraya, harcamaların GSYH içindeki payı ise yüzde 36,6'ya yükseldi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2024'te 11 trilyon 240 milyar 452 milyon lira oldu

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2023'te yüzde 48,2 iken, 2024 yılında yüzde 46,7'ye düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 24'e düşerken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 29,3'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,1'e geriledi.