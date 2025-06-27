TÜİK açıkladı: Haziran 2025 ekonomik güven endeksi belli oldu!

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,65 iken, Haziran ayında yüzde 0,1 artışla 96,71 oldu.
Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 artarak 85,1 seviyesine çıkarken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 98,4 değerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 yükselerek 110,9’a ulaşırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 düşüşle 108,5 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 86,9 seviyesinde kaydedildi.