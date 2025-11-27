TÜİK açıkladı: Kasım 2025 ekonomik güven endeksi verileri yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemi Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.
Kasım ayında ekonomik güven endeksi, bir önceki ay olan Ekim 2025’teki 98,2 değerinden yüzde 1,3 artarak 99,5 seviyesine yükseldi.
Alt endekslerdeki değişimler ise şöyle gerçekleşti:
- Tüketici güven endeksi: Yüzde 1,6 artış → 85,0
- Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi: Yüzde 1,2 artış → 103,2
- Hizmet sektörü güven endeksi: Yüzde 1,0 artış → 111,8
- Perakende ticaret sektörü güven endeksi: Yüzde 0,9 artış → 114,2
- İnşaat sektörü güven endeksi: Yüzde 1,5 artış → 84,9
Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Endeksin 100’ün üzerinde olması iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği göstermektedir.