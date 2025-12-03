TÜİK açıkladı: Kasım ayı zam şampiyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler ve hizmetler arasında evcil hayvanlarla ilgili ürünler öne çıktı. Bu dönemde hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve paket turlar da fiyat artışında üst sıralarda yer aldı.

KASIM AYI ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Kasım ayında fiyatı en fazla yükselen ürünler arasında evcil hayvan ürünleri yüzde 16,97 ile ilk sırada yer aldı. Bunu hava yoluyla yolcu taşımacılığı yüzde 14,27, paket turlar yüzde 12,79, patates yüzde 6,90 ve margarin yüzde 6,59 ile takip etti. Ayrıca diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) yüzde 6,01, tereyağı yüzde 5,89, şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) yüzde 5,50, spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri yüzde 5,18, yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) ise yüzde 4,63 oranında fiyat artışı kaydetti.

HANGİ ÜRÜNLERİN FİYATI DÜŞTÜ?

Kasım ayında fiyatı en çok düşen ürünler arasında taze sebzeler (patates hariç) yüzde 9,52 ile başı çekti. Bunu tavuk eti yüzde 8,64, yumurta yüzde 8,38, taze balık yüzde 7,07 ve otel, pansiyon gibi konaklama hizmetleri yüzde 5,20 ile izledi. Ayrıca bebek giyim ürünlerinde yüzde 4,07, elektrikli küçük ev aletlerinde yüzde 3,23, taze meyvelerde yüzde 2,91, makarna çeşitlerinde yüzde 2,71 ve çatal-bıçak takımlarında yüzde 1,91 oranında fiyat düşüşü gözlendi.