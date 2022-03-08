TÜİK açıkladı: Sadece iki ürünün fiyatı azaldı
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday fiyatı yıllık yüzde 35,95 artış gösterdi. Veriler sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın yüzde 35'i bulduğunu gösterirken, geçen yıl fiyatı ucuzlayan sadece kuru soğan ve limon oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Bitkisel Ürün Fiyatları Ve Üretim Değeri verilerini açıkladı. Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday fiyatı yıllık yüzde 35,95 artış gösterdi. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden, 2021 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, yüzde 58,69 ile kırmızı mercimek, yüzde 47,35 ile arpa ve yüzde 12,37 ile patates oldu.
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değerinde yıllık yüzde 34,98 artış gerçekleşti
AZALIŞ GÖSTEREN KURU SOĞAN VE LİMON
Sebzelerden domates fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 14,78 artış gösterdi
Sebzelerden, 2021 yılında bir önceki yıla göre hıyar fiyatında yüzde 30,22, patlıcan fiyatında yüzde 22,15, sivri biber fiyatında yüzde 13,03 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 24,86 ile kuru soğan oldu.
Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden zeytin fiyatında yıllık yüzde 31,85 artış oldu
Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2021 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, yüzde 34,99 ile portakal, yüzde 21,69 ile üzüm ve yüzde 19,32 ile elma oldu. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 31,81 ile limon oldu.
HER İKİ GRUBUN ÜRETİM DEĞERİ ARTTI
Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 22,26 artışla 113,16 milyar TL ve sebzeler üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 7,44 artışla 59,40 milyar TL oldu
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