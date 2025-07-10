TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi ve inşaat maliyetleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Mayıs ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artış kaydetti. Alt sektörler bazında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 10,0, imalat sanayi sektörü yüzde 4,6 ve elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 4,7 oranında büyüdü.

Aylık bazda sanayi üretiminde yüzde 3,1’lik bir yükseliş yaşandı. Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 5,3 artarken, imalat sanayi sektörü yüzde 3,2 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise aylık olarak sabit kaldı.

İNŞAAT MALİYETLERİNDE Y ÜKSEL İŞ S ÜRÜYOR

İnşaat maliyet endeksi mayıs ayında aylık yüzde 0,88, yıllık bazda ise yüzde 22,40 oranında arttı. Malzeme endeksi aylık yüzde 1,09 artış gösterirken, işçilik endeksi yüzde 0,52 yükseldi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 17,81 artarken, işçilik endeksi yüzde 31,39’luk yükselişle dikkat çekti.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,81 artışla 2025 Mayıs’ta yükselirken, yıllık artış yüzde 22,46 oldu. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1,08, işçilik endeksi yüzde 0,35 oranında arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 18,24, işçilik endeksi yüzde 30,40 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de mayıs ayında aylık yüzde 1,11 artarken, yıllık artış yüzde 22,20 olarak gerçekleşti. Aylık malzeme endeksi yüzde 1,11 artış gösterirken, işçilik endeksi yüzde 1,12 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 16,46, işçilik endeksi yüzde 35,03 oranında arttı.