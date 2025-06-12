TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde sert düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artış gösterdi. 2021 yılı referans alınarak hazırlanan sanayinin alt sektör endekslerine bakıldığında, 2025 nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 yükseldi. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 3,0 artış kaydederken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,8 oranında yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Aylık bazda değerlendirildiğinde, 2025 yılı nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 düşüş gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,2 oranında artış kaydetti.