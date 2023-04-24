TÜİK açıkladı: Sektörel güven hizmette yükseldi, perakende ve inşaatta düştü
TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Nisan’a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı.
PERAKENDEDE İŞ HACMİ VE SATIŞLAR DÜŞTÜ
Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 114,9 değerine geriledi.
Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar nisanda aylık bazda yüzde 3,7 azalarak 127,6 değerine düştü.
İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi nisanda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 84,8 değerine indi.
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