TÜİK açıkladı: Sektörel güven hizmette yükseldi, perakende ve inşaatta düştü

Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:08

Güncelleme: 24.04.2023 - 11:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Nisan’a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

PERAKENDEDE İŞ HACMİ VE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 114,9 değerine geriledi.

Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar nisanda aylık bazda yüzde 3,7 azalarak 127,6 değerine düştü.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi nisanda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 84,8 değerine indi.