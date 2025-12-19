TÜİK açıkladı: Tüketici güveni kasım ayında geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksi kasım ayında 85,0 olarak ölçülmüştü. Aralık ayında ise endeks yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.

Açıklanan veriler, tüketicilerin mevcut ekonomik duruma ve gelecek döneme ilişkin beklentilerinde zayıflamaya işaret etti. Tüketici güven endeksindeki düşüş, hanehalkının harcama eğilimi ve genel ekonomik algısındaki temkinli görünümü ortaya koydu.