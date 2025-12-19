TÜİK açıkladı: Tüketici güveni kasım ayında geriledi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 10:06:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, Aralık 2025 döneminde düşüş kaydetti. Endeks, bir önceki aya göre azalarak 83,5 seviyesine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksi kasım ayında 85,0 olarak ölçülmüştü. Aralık ayında ise endeks yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.

Açıklanan veriler, tüketicilerin mevcut ekonomik duruma ve gelecek döneme ilişkin beklentilerinde zayıflamaya işaret etti. Tüketici güven endeksindeki düşüş, hanehalkının harcama eğilimi ve genel ekonomik algısındaki temkinli görünümü ortaya koydu.

