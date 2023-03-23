TÜİK açıkladı: Tüketici güveni martta geriledi

TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 29 oranında azaldı. En fazla düşüş hanenin maddi durum beklentisinde yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:33
TÜİK açıkladı: Tüketici güveni martta geriledi
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Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mart’a ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı; şubat ayında 82,5 olan endeks, mart ayında 80,1 oldu.

Tüketici eğilim anketinin, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadığı belirtildi.

Endeksi 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

EN FAZLA DÜŞÜŞ MADDİ DURUM BEKLENTİSİNDE

Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu martta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarken; ‘gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi’ endeksi aylık bazda yüzde 5,5 azaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi aylık yüzde 3,3 azalırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise yüzde 2,7 azaldı.


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