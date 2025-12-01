TÜİK açıkladı: Türkiye üçüncü çeyrek büyüme rakamları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ LİDERLİĞİ ELE ALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; inşaat sektörü yüzde 13,9 ile en yüksek büyümeyi kaydederken, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 oranında yükseldi. Tarım sektörü ise yüzde 12,7 geriledi.

Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde GSYH’nin ABD doları bazındaki değeri 432 milyar 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TÜKETİMİ VE YATIRIMLARDA ARTIŞ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 4,8 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11,7 yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,7 azalırken ithalat yüzde 4,3 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ VE NET İŞLETME GELİRLERİ AÇIKLANDI

İşgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 35,0, net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,7 olarak kaydedildi.