TÜİK açıkladı: Üç büyük sektörde güven endeksi verileri yayımlandı!

TÜİK verilerine göre kasım ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endekslerinde artış gözlendi.
HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ENDEKSİ ARTTI
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kasım ayında hizmet sektöründe güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,0 artarak 111,8 seviyesine ulaştı.
PERAKENDE TİCARETTE ARTIŞ
Perakende ticaret sektöründe güven endeksi kasım ayında yüzde 0,9 artış göstererek 114,2 değerine yükseldi.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ
İnşaat sektöründe güven endeksi ise yüzde 1,5 artarak 84,9 seviyesine çıktı.