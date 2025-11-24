TÜİK açıkladı: Üç büyük sektörde güven endeksi verileri yayımlandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 10:37:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre kasım ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven artışı gözlemlendi.

TÜİK verilerine göre kasım ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endekslerinde artış gözlendi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kasım ayında hizmet sektöründe güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,0 artarak 111,8 seviyesine ulaştı.

PERAKENDE TİCARETTE ARTIŞ

Perakende ticaret sektöründe güven endeksi kasım ayında yüzde 0,9 artış göstererek 114,2 değerine yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ

İnşaat sektöründe güven endeksi ise yüzde 1,5 artarak 84,9 seviyesine çıktı.

