TÜİK açıkladı: Ürünlerdeki yükseliş devam ediyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2025 yılı Temmuz ayında önemli artışlar gösterdi. Endeks, önceki aya kıyasla yüzde 3,03 yükselirken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,40, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,06 artış kaydetti. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre yıllık artış oranı yüzde 25,46 oldu.

DEĞER KAZANAN SEKTÖRLER HANGİLERİ?

Sektörel bazda bakıldığında, sanayinin iki ana kolu olan madencilik ve taş ocakçılığı ile imalatta yıllık artışlar dikkat çekti. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,30 artış yaşanırken, imalat sektörü yüzde 30,10 oranında büyüme sağladı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine göre ise ara mallarında yüzde 26,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,74, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,82, enerjide yüzde 10,44 ve sermaye mallarında yüzde 34,48 artış gerçekleşti.

Aylık değerlendirmede de YD-ÜFE imalat ürünleri yüzde 3,01 değer kazandı. Madencilik ve taş ocakçılığında ise aylık artış oranı yüzde 4,22 olarak açıklandı.

Ayrıca, ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 2,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,26, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,76, enerjide yüzde 2,98 ve sermaye mallarında yüzde 2,99 artış şeklinde gerçekleşti. Bu veriler, üretici fiyatlarında genel bir yükseliş trendinin sürdüğünü ortaya koydu.