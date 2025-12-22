TÜİK açıkladı: Yurtdışı üretici fiyat endeksi kasımda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, kasım ayında yıllık bazda yüzde 31,19, aylık bazda ise yüzde 1,02 artış gösterdi.

YD-ÜFE AYLIK VE YILLIK ARTIŞ GÖSTERDİ

YD-ÜFE, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02 yükseldi. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,01, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,19 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 25,67 olarak hesaplandı.

İMALAT SANAYİİ VE MADENCİLİKTE YÜKSELİŞ

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda artış görüldü. Buna göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe YD-ÜFE yüzde 40,75 artarken, imalat sanayiinde yıllık artış yüzde 31,02 oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA ARTIŞ

Ana sanayi grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti. Kasım ayı itibarıyla yıllık değişim oranları şöyle sıralandı:

Ara mallarında yüzde 28,24 ,

, Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,70 ,

, Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 38,38 ,

, Enerji grubunda yüzde 22,00 ,

, Sermaye mallarında yüzde 29,75 artış.

Kasım ayı YD-ÜFE verileri, yurtdışına yönelik üretici fiyatlarındaki artış eğiliminin sürdüğüne işaret etti.