TÜİK dış ticaret karnesini açıkladı: Açık büyüdü, ihracat hız kesti!

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici verilere göre, 2026 yılı ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 0,1 artışla 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat yüzde 2,0 azalarak 19 milyar 107 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde söz konusu kalemler hariç ithalat yüzde 5,3 artarak 21 milyar 907 milyon dolara yükseldi. Bu kapsamda dış ticaret açığı 2 milyar 800 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 1,8 artışla 41 milyar 14 milyon dolar olarak kaydedildi. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,2 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 8 milyar 380 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,8’den yüzde 70,8’e geriledi.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA AĞIRLIKTA

Ekonomik faaliyetlere göre ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,7 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,1 düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Ocak ayında en fazla ihracat 1 milyar 780 milyon dolar ile Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 285 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 216 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 49 milyon dolar ile İtalya ve 900 milyon dolar ile Irak izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat toplamın yüzde 30,7’sini oluşturdu.

İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

İthalatta ilk sırayı 4 milyar 283 milyon dolar ile Çin aldı. Çin’i 3 milyar 78 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 870 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 812 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 273 milyon dolar ile İsviçre takip etti. İlk beş ülkeden yapılan ithalat toplamın yüzde 42,9’unu oluşturdu.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE GERİLEME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ocak ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 azalırken, ithalat yüzde 3,4 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI

ISIC Rev.4 sınıflamasına göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,7 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 olarak hesaplandı. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,2 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 12,9 düzeyinde gerçekleşti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE VERİLER

Özel ticaret sistemine göre 2026 yılı ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 27 milyar 533 milyon dolar oldu. Bu kapsamda dış ticaret açığı yüzde 16,6 artışla 8 milyar 897 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,6’dan yüzde 67,7’ye geriledi.