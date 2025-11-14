TÜİK duyurdu: Hizmet üretiminde dikkat çeken değişim!

TÜİK, 2025 yılı eylül ayına ait hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi (2021=100), yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.

SEKTÖREL DA ĞILIMDA FARKLI TRENDLER

Alt sektörel verilere bakıldığında; ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık bazda yüzde 1,8 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 17,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 2,5 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM A ÇIKLANDI

Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörlerde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 artış gösterdi. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 azaldı.