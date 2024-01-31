Yayınlanma: 31.01.2024 - 11:07

Güncelleme: 31.01.2024 - 11:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Ocak ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak enflasyon beklentisi nedir?

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

2023 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51’inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.