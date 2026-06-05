Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Paylaş

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

5.06.2026 10:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilerin ardından haziran ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, haziran ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak hesaplandı.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlendi. Buna göre haziran ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 32,82 seviyesindeydi.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

KİRALAR 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENİYOR

Mevzuata göre, kira artış oranı konut ve işyerleri için TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Böylece mayıs ayı verileriyle birlikte haziran ayında yenilenecek sözleşmelerde kira artışı yüzde 32,82 olarak uygulanacak.

İlgili Konular: #tüik #enflasyon #kira artışı #Mayıs #Kira Artış Oranı

İlgili Haberler

ENAG mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı Bağımsız araştırma grubu ENAG mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu.
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Nisan ayında açıklanan 4,18'lik enflasyon verilerinin ardından açıklanan mayıs ayı enflasyonu dikkat çekti.
Bakan Kurum 'orta gelirli' vurgusu yaptı: Yeni TOKİ projesi asgari ücretliyi oyun dışı bıraktı
Bakan Kurum 'orta gelirli' vurgusu yaptı: Yeni TOKİ projesi asgari ücretliyi oyun dışı bıraktı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni konut hamlesi, doğrudan "orta gelirli" kesimi hedefleyen parametreleriyle asgari ücretliyi ve dar gelirli yurttaşı bütünüyle oyun dışı bıraktı. Başlangıç taksitinin 18 bin TL olarak belirlendiği projede 28 bin 75 TL'lik asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan, daha ilk adımdaki peşinat ve ödeme dengesiyle sosyal konut havuzunun tamamen dışında kaldı.