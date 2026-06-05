TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: İşte masadaki asgari ücret zam senaryoları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 2026 yılının ilk beş ayında kümülatif enflasyon yüzde 16,60'a ulaştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRETİN 5 AYLIK KAYBI TESCİLLENDİ

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte halen 28.075 TL olarak uygulanan net asgari ücretin beş aylık kümülatif satın alma gücü kaybı da netleşti.

Kesinleşen beş aylık yüzde 16,60’lık kümülatif enflasyon dikkate alındığında, asgari ücretin alım gücü 4.664 TL eriyerek 23.411 TL seviyesine geriledi.

Açıklanan verilere göre haziran-aralık dönemi enflasyon verileri hesaba katılmadan dahi net asgari ücretin 32.735 TL seviyesine yükselmesi gerektiği hesaplandı.

Yıllık enflasyon oranı olan yüzde 32,61 baz alındığında ise net asgari ücretin 37.230 TL seviyesine ulaşması gerekiyor.

İKİ SENARYO MASADA

Asgari ücret zammı tartışmalarında geçmiş enflasyonun yanı sıra ekonomi yönetimi ile piyasanın yıl sonu enflasyon beklentileri de belirleyici oluyor. Mevcut 28.075 TL’lik net asgari ücret üzerinden iki farklı zam senaryosu öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son Enflasyon Raporu’nda 2026 yıl sonu için revize ettiği yüzde 26’lık enflasyon tahmini baz alındığında, net asgari ücrette 7.300 TL artış hesaplanıyor. Bu durumda yeni net asgari ücretin 35.375 TL seviyesine yükselmesi gerekiyor.

TCMB’nin Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise reel sektör ve finansal piyasa temsilcilerinin yıl sonu kümülatif enflasyon beklentisi yüzde 28,94 olarak açıklandı. Bu tahmin esas alındığında net artış 8.125 TL’ye, yeni asgari ücret ise 36.200 TL’ye ulaşıyor.

OLASI ZAM AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

TÜRK-İŞ’in Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, yurttaşların karşı karşıya kaldığı geçim koşullarını bir kez daha ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 35.174 TL’ye yükseldi. Mevcut net asgari ücret ise bu tutarın 7.099 TL altında kaldı.

Açıklanan enflasyon verileri ve yıl sonu enflasyon beklentilerine göre hesaplanan olası asgari ücret artışlarının da açlık sınırının altında kalmayı sürdüreceği değerlendiriliyor.

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 114.576 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 TL’ye ulaştı.

KESİN ZAM ARALIKTA BELLİ OLACAK

Asgari ücrete yapılacak zam oranı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri ile aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararlarının ardından netleşecek.