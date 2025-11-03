TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kasım ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 olarak açıklandı.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi. Buna göre, kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına bu oranda zam uygulayabilecek. Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 38,36 seviyesindeydi.

KİRALAR 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENİYOR

Mevzuata göre, kira artış oranı konut ve iş yerleri için TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Böylece ekim ayı verileriyle birlikte kasım ayında yenilenecek sözleşmelerde kira artışı yüzde 37,15 olarak uygulanacak.