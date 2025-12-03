Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 10:10:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Kira artış oranı belli oldu!

TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verileri sonrası kira artışında uygulanacak oran yeniden belirlendi. Konut ve iş yerlerinde uygulanacak zam hesaplaması, ilgili endeksler üzerinden şekillenecek. Kiracılar ve mal sahipleri yeni döneme ilişkin düzenlemeleri yakından takip ediyor. Peki kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla konut ve işyerlerinde uygulanacak kira artış oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Kira artışında esas alınan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE ise yüzde 35,91 oldu. Böylece bu ay sözleşmesi yenilenecek işletmeler, kiralarında yüzde 35,91 oranında artış yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçen ay zam oranı yüzde 37,15 seviyesindeydi.

KİRA ARTIŞI HANGİ TÜİK VERİSİNE GÖRE HESAPLANIYOR?

Konut kiralarında artış, zam yapılacak aydan bir önceki ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak hesaplanır. Mal sahibi, bu orana eşit veya daha düşük bir zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin zam Ekim ayında uygulanacaksa TÜİK’in ilgili yılın Eylül ayına ait 12 aylık ortalama TÜFE oranı dikkate alınır.

İş yerlerinde ise artış oranı, sözleşmede belirlenen hükümlere göre uygulanabilir. Sözleşmede TÜİK’in yayımladığı endekslerden biri üzerinden artış yapılacağı belirtilmişse, kira zammı yine zam yapılacak aydan bir önceki ayın ilgili endeks değişim oranına göre hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit ya da daha düşük bir oranla artış yapabilir. Örneğin artış Ekim ayında yapılacaksa TÜİK’in o yılın Eylül ayı için açıkladığı ilgili endeks verisi esas alınır.

