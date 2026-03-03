Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

3.03.2026
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilerin ardından mart ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, mart ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında aylık yüzde 2,96, yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak hesaplandı.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi. Buna göre mart ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 34,88 seviyesindeydi.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

KİRALAR 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENİYOR

Mevzuata göre, kira artış oranı konut ve işyerleri için TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Böylece şubat ayı verileriyle birlikte mart ayında yenilenecek sözleşmelerde kira artışı yüzde 33,39 olarak uygulanacak.

