TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, mart ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında aylık yüzde 2,96, yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak hesaplandı.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi. Buna göre mart ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 34,88 seviyesindeydi.