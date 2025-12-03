TÜİK enflasyonu açıkladı: Emekli ve memur maaşlarında 5 aylık zam farkı belli oldu!

Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli, yeni yılda alacakları enflasyon farkını merakla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Açıklamaya göre aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.

EMEKLİLERİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Son verilerle birlikte emeklilerin yeni yılda alacağı enflasyon farkının 5 aylık bölümü yüzde 11,20 olarak kesinleşti. Emeklilere yapılacak net zam oranı, 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

REFAH PAYI BU YIL DA UYGULANMAYACAK

Ekonomi yönetimi, son yıllarda emeklilere 'refah payı' uygulamasını kaldırmış, maaşlara yalnızca enflasyon farkı eklemişti. Bu yıl da herhangi bir ek ödeme yapılmayacak. Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte zam, doğrudan emekli maaşlarına yansıtılacak.

MECLİS’E KANUN TEKLİFİ SUNULACAK

Mevzuat gereği zammın yalnızca kök aylıklara yansıtılacak olması nedeniyle, en düşük emekli maaşının yeni enflasyon oranına uygun yükseltilmesi için AKP, Meclis’e kanun teklifi sunacak. Ekonomistlere göre yeni yılda en düşük emekli maaşı 19 bin TL seviyelerine yükselecek.

MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI DA ARTACAK

Emekli Sandığı mensupları ve memurların maaş artışında enflasyon verileri ve toplu sözleşme payı dikkate alınacak. 5 aylık verilere göre memur maaşındaki artış yüzde 17,56 olarak netleşti. Memur zammı, 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.