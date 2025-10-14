TÜİK eylül verilerini açıkladı: Tarımda üretici fiyatları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı. Tarım-ÜFE (2020=100) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,98 artış gösterdi.

SEKTÖR BAZINDA DEĞİŞİMLER

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 6,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,25 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 1,96 azalış gerçekleşti.

ANA GRUPLARDA GELİŞMELER

Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 5,10, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,42 artış kaydedildi.

ALT GRUPLARDA ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİMLER

Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 155,54 ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyvelerde yaşandı. Aylık değişimde en yüksek artış yüzde 19,63 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerde görüldü.