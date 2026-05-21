TÜİK güven endeksleri açıklandı: İnşaat geriledi perakende yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin bitkisel üretim ilk tahmini ile mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımladı. Verilere göre bitkisel üretimde önemli artış beklenirken, güven endekslerinde sektörler arasında farklılaşan bir görünüm ortaya çıktı.

BİTKİSEL ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

TÜİK’in yayımladığı 2026 yılı ilk tahminine göre, üretim miktarlarının bir önceki yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 12,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 57,8 artacağı tahmin edildi.

Buna göre yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,4 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü.

TAHIL ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ TOPARLANMA

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak yaklaşık 41,6 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bu kapsamda buğday üretiminin yüzde 26,7 artışla yaklaşık 22,8 milyon tona, arpa üretiminin yüzde 50 artışla 9 milyon tona, çavdar üretiminin yüzde 12,3 artışla 228,3 bin tona, yulaf üretiminin yüzde 4,3 artışla 300 bin tona ulaşması bekleniyor.

Mısır üretiminin ise yüzde 5,9 azalarak 8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

BAKLAGİL VE YAĞLI TOHUMLARDA DEĞİŞİM

Kuru baklagiller grubunda nohut üretiminin 510 bin ton, kuru fasulye üretiminin 210 bin ton ve kırmızı mercimek üretiminin 385 bin ton seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Patates üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3,1 azalarak 6,2 milyon tona gerilemesi beklenirken, soya üretiminin yüzde 12,7 düşüşle 129,9 bin ton olacağı tahmin edildi.

Ayçiçeği üretiminin ise yüzde 16,2 artışla 2,3 milyon tona çıkacağı öngörülürken, şeker pancarı üretiminin yüzde 5,8 artarak 22 milyon ton olacağı tahmin edildi.

SEBZE ÜRETİMİ YATAY SEYREDECEK

Sebze üretiminin 2026 yılında önemli bir değişim göstermeyerek 33,3 milyon ton seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

Sebze grubunda hıyarda yüzde 8,8, kuru sarımsakta yüzde 17,5 ve salçalık kapya biberde yüzde 2,3 üretim artışı bekleniyor.

Domateste yüzde 0,6, karpuzda yüzde 1,9 ve kuru soğanda yüzde 13,5 üretim azalışı öngörüldü.

MEYVE ÜRETİMİNDE SERT ARTIŞ

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 57,8 artarak yaklaşık 31 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyve grubunda elmada yüzde 93,6, çilekte yüzde 1,4, şeftalide yüzde 88,6, nektarinde yüzde 107,7, kirazda yüzde 255,7 ve üzümde yüzde 53 üretim artışı bekleniyor.

Turunçgil ürünlerinde mandalinada yüzde 46,3, portakalda yüzde 63,9 ve limonda yüzde 63,8 üretim artışı öngörüldü.

Sert kabuklu meyvelerde fındıkta yüzde 62,2, cevizde yüzde 95,1 ve Antep fıstığında yüzde 113,6 artış beklenirken, muz üretiminin yüzde 1,3 azalacağı, zeytin üretiminin ise yüzde 55,7 artacağı tahmin edildi.

GÜVEN ENDEKSLERİNDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

TÜİK’in mayıs ayı verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 azalarak 109,0 değerine geriledi.

Perakende ticaret sektöründe güven endeksi yüzde 0,8 artarak 112,5 değerine yükselirken, inşaat sektöründe güven endeksi yüzde 1,7 düşüşle 82,1 seviyesine indi.

HİZMET VE PERAKENDEDE FARKLI SEYİR

Hizmet sektöründe son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,2 artışla 108,5’e yükselirken, hizmetlere olan talep yüzde 1,6 düşüşle 106,7’ye geriledi.

Gelecek üç aylık dönemde hizmet talebi beklentisi ise yüzde 0,6 azalarak 111,8 oldu.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar yüzde 1,7 artarak 121,2’ye yükseldi.

Gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi yüzde 2,5 artışla 125,9 olurken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,5 gerileyerek 90,3 seviyesine indi.

İNŞAATTA GÜVEN GERİLEDİ

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,3 azalışla 80,6’ya geriledi.

Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi ise yüzde 3,1 düşüşle 83,6 seviyesinde gerçekleşti.