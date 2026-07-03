TÜİK haziran ayının zam şampiyonlarını açıkladı: Listedeki oranlar dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri kapsamında fiyatı en fazla artan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıkladı.
Verilere göre, haziranda tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 54,26 ile diğer taze meyveler grubunda gerçekleşti. Bu kategoriyi yüzde 44,55 ile yumrulu sebzeler, yüzde 17,35 ile diğer taze veya soğutulmuş sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar ve zeytin gibi) takip etti.
HAZİRANDA EN ÇOK ZAMLANAN ÜRÜNLER
Haziran ayında fiyatı en fazla artan ürünler şöyle sıralandı:
- Diğer taze meyveler: Yüzde 54,26
- Yumrulu sebzeler: Yüzde 44,55
- Diğer taze veya soğutulmuş sebzeler: Yüzde 17,35
- Taze turunçgiller: Yüzde 12,85
- Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri: Yüzde 8,05
- Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri: Yüzde 6,90
- Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe): Yüzde 6,27
EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ SEBZELERDE GÖRÜLDÜ
Geçen ay fiyatı en çok gerileyen ürün ise yüzde 37,64 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık ve kabak gibi) oldu.
Haziranda fiyatı en fazla düşen diğer ürünler ise şu şekilde sıralandı:
- Meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler: Yüzde 37,64
- Yeşil yapraklı veya saplı taze ya da soğutulmuş sebzeler: Yüzde 24,80
- Taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri: Yüzde 14,21
- Taze üzümsü meyveler: Yüzde 10,55
- Taze hurma, incir ve tropikal meyveler: Yüzde 9,54
- Havayolu ile yurtdışı yolcu taşımacılığı: Yüzde 8,96
- Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar: Yüzde 6,29
- Motorin (mazot): Yüzde 4,40