TÜİK'in 'düşük enflasyon' oyunu yine şaşırtmadı! Bakan Şimşek faturayı 'kötü havaya' kesti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna doğru açıklanan enflasyon verilerinin düşük seyretmesi dikkat çekiyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenirken yıllık enflasyon oranı da dikkate alınıyor. Bu oran aralık ayında belirleniyor ve ocak ayından itibaren yürürlüğe giriyor.

Ancak aralık ve ocak aylarında açıklanan enflasyon oranları arasındaki fark tartışmaya devam ediyor. TÜİK'in bağımsız kuruluşlara oranla daha düşük açıkladığı enflasyon oranları eleştirilere neden olurken özellikle 26 Mayıs 2022 tarihinde enflasyon sepetini açıklamayı bırakması da kuruma olan güvensizliği artırmaya devam ediyor.

YILLARDIR SÜREN BENZER TABLO

TÜİK, 2024 Aralık ayında enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklarken, Ocak 2025'te bu oran yüzde 5,03 olarak belirledi. Benzer durum önceki yıllarda da görüldü. 2023 Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 iken, Ocak 2024'te yüzde 6,70'e çıktı. 2022 Aralık ayında yüzde 1,18 olan oran, Ocak 2023'te yüzde 6,65 seviyesinde gerçekleşti.

Önceki yıllarda aralık ayında düşük, ocak ayında yüksek seyreden enflasyon görünümü bu yıl daha erken başladı. 2025 Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87, aralık ayında yüzde 0,89 olarak hesaplandı. 23 Aralık’ta yapılan toplantının ardından asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinden sonra TÜİK, 2026 ocak ayı enflasyonunu aylık yüzde 4,84 olarak açıkladı..

ŞİMŞEK'E GÖRE SEBEP 'OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı ocak ayı enflasyon verisini değerlendirdi. Yıllardır süregelen asgari ücrete yapılan zamdan önce enflasyonun düşük, sonrasında yüksek açıklanmasına karşılık Şimşek, olumsuz hava koşullarının gıda fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu" ifadelerini kullanarak olumsuz hava koşullarının enflasyonu artırdığını belirtti.