TÜİK ithalat-ihracat rakamlarını yayımlandı: Türkiye en çok hangi ülkeyle ticaret yaptı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından genel ticaret sistemi kapsamında açıklanan geçici verilere göre, 2026 yılı Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,5 yükselerek 30 milyar 80 milyon dolara ulaştı.

Ocak-şubat döneminde ise ihracat yüzde 1,3 azalarak 41 milyar 361 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 2,8 artışla 58 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ VERİLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 4,4 artarak 19 milyar 935 milyon dolara çıktı. Aynı kapsamda ithalat yüzde 12,8 artışla 22 milyar 928 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2 milyar 993 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 8,7 artarak 42 milyar 863 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,9 olarak kaydedildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 9 milyar 31 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72,7’den yüzde 70,0’e geriledi.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,8 artışla 17 milyar 415 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,4’e düştü.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA AĞIRLIĞINI KORUDU

Ekonomik faaliyetlere göre şubat ayında ihracatın yüzde 93,8’i imalat sanayinden gerçekleşti. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 4,0, madencilik ve taşocakçılığının payı ise yüzde 1,5 oldu.

Ocak-şubat döneminde de benzer dağılım korunurken, imalat sanayinin payı yüzde 93,3 olarak hesaplandı.

İTHALATTA ARA MALLARI ÖNE ÇIKTI

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre şubat ayında ithalatın yüzde 72,2’sini ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 13,4, tüketim mallarının payı ise yüzde 13,8 olarak kaydedildi.

Ocak-şubat döneminde de ara mallarının payı yüzde 72,2 ile en yüksek kalem oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA YAPILDI

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 246 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 238 milyon dolarla ABD, 1 milyar 112 milyon dolarla İtalya ve 928 milyon dolarla Fransa izledi. İlk 5 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 30,3 olarak hesaplandı.

Ocak-şubat döneminde de Almanya ilk sıradaki yerini korudu.

İTHALATTA İLK SIRADA ÇİN VAR

İthalatta ise şubat ayında ilk sırayı 4 milyar 125 milyon dolarla Çin aldı. Çin’i 2 milyar 497 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 211 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 685 milyon dolarla İsviçre ve 1 milyar 352 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 39,5 oldu.

Ocak-şubat döneminde de Çin ithalatta ilk sırada yer aldı.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre şubat ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık değişimde ise ihracat yüzde 1,5, ithalat yüzde 5,5 artış gösterdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PAYI SINIRLI KALDI

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin bu ihracat içindeki payı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde bu oran yüzde 3,3 oldu.

İthalatta ise yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı şubat ayında yüzde 11,2, Ocak-şubat döneminde yüzde 12,0 olarak kaydedildi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE AÇIK ARTTI

Özel ticaret sistemine göre şubat ayında ihracat yüzde 2,9 artarak 19 milyar 360 milyon dolar, ithalat yüzde 6,8 artarak 28 milyar 593 milyon dolar oldu. Bu kapsamda dış ticaret açığı yüzde 16,2 artışla 9 milyar 233 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,7’ye geriledi.

Ocak-şubat döneminde ise ihracat yüzde 0,3 azalarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artarak 56 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 16,4 artarak 18 milyar 135 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 67,7 olarak hesaplandı.