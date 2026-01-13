TÜİK kasım ayı ciro verilerini açıkladı: Hangi sektör ne kadar büyüdü?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Ciro Endeksleri, Kasım 2025 verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, sanayi sektörü ciro endeksi yıllık bazda yüzde 34,6 yükseldi. Aynı dönemde inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 47,6 artarken, ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 36,8 ve hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 39,3 artış gösterdi.

AYLIK ARTIŞ DA SÜRDÜ

Toplam ciro endeksi kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 oranında yükseldi. Aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5 artış kaydederken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 8,0 yükseldi.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ise aylık artış oranı yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Veriler kasım ayında tüm ana sektörlerde ciro artışının devam ettiğini ortaya koydu.