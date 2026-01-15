TÜİK kasım ayı verilerini paylaştı: Hizmet ve inşaat üretim verileri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin İnşaat Üretim Endeksi ile Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Veriler her iki sektörde de yıllık bazda artışın devam ettiğini, aylık görünümde ise sınırlı değişimlerin öne çıktığını gösterdi.

İNŞAAT ÜRETİMİ YILLIK ARTTI, AYLIK GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre inşaat üretimi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 23,4 yükseldi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,5 artış kaydetti.

Aylık bazda ise inşaat üretiminde sınırlı bir düşüş görüldü. Kasım ayında inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı dönemde bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 1,8 geriledi.

HİZMET ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ DEVAM ETTİ

Hizmet Üretim Endeksi, Kasım 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 artış gösterdi. Alt sektörler bazında ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,2 artış kaydedildi. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,0, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,1 arttı.

HİZMET ÜRETİMİ AYLIK SINIRLI ARTTI

Kasım ayında hizmet üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,5 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,7 azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 artış kaydederken, idari ve destek hizmetlerinde artış oranı yüzde 0,1 oldu.