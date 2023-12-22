TÜİK, "Kazanç Yapısı İstatistikleri 2022" bültenini yayımlayacak

Yayınlanma: 22.12.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), idari kayıt verileri kullanılarak üretilen "Kazanç Yapısı İstatistikleri, 2022" haber bülteninin 25 Aralık Pazartesi günü yayımlanacağını açıkladı.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kazanç yapısı istatistikleriyle, Türkiye'de referans dönemi içinde ücretli çalışanların, cinsiyet, eğitim durumu, meslek grubu ve iş yerinin bulunduğu ekonomik faaliyet gibi özelliklerine göre ortalama ücretli çalışılan saat, brüt ücret ve kazanç göstergeleri hesaplanıyor.

Bu istatistikler, 2006'dan bu yana 4 yıllık periyotlar ve anket verilerine dayalı olarak üretilirken, ilk defa 2022 referans yılı için idari kayıt verileri kullanıldı.

TÜİK, idari kayıt verileri kullanılarak üretilen "Kazanç Yapısı İstatistikleri, 2022" haber bültenini 25 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da yayımlayacak.