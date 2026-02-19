TÜİK konut satış verilerini yayımladı: En çok hangi ülkenin vatandaşları Türkiye'den ev aldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri, Ocak 2026 verilerine göre Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 5,9 düşüşle 77 bin 411 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6 olurken, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

Ocak ayında ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 15,7 artarak 20 bin 263’e yükseldi. Aynı dönemde diğer konut satışları yüzde 8,3 azalarak 91 bin 217 oldu.

Toplam satışlar içinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 18,2, diğer satışların payı ise yüzde 81,8 olarak hesaplandı.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE FARKLI TABLO

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 4,2 artış gösterdi. İkinci el konut satışları ise yüzde 0,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 6,3, ikinci el konut satışları yüzde 4,7 geriledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azalarak bin 306 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 219 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya’yı 118 satışla İran, 77 satışla Ukrayna vatandaşları izledi.

İŞYERİ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ilk el işyeri satışları ocakta yıllık bazda yüzde 9,2 azalarak 3 bin 444’e geriledi. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,5 düşüşle 9 bin 823 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARINDA YÜKSELİŞ

İpotekli işyeri satışları ocak ayında yüzde 73 artarak 576’ya çıktı. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 15,1 azalışla 12 bin 691 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 3,4, ikinci el iş yeri satışları yüzde 9,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el işyeri satışları yüzde 12,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 5,6 geriledi.