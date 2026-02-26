TÜİK kritik veriyi duyurdu: Ekonomik güven tablosu netleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi, şubat ayında artış gösterdi. Endeks 100 eşik değerinin üzerine çıktı. Alt kalemlerde farklı yönlü hareketler dikkat çekti.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 1,4 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,4 iken, şubat ayında yüzde 1,4 artarak 100,7 değerine yükseldi. Böylece endeks yeniden 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor.

ALT ENDEKSLERDE FARKLI SEYİR

Şubat ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 85,7 oldu. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 yükselişle 104,1 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi 113,8 seviyesinde sabit kaldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 artışla 115,9’a çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 83,9 değerine geriledi.

OCAK VE ŞUBAT KARŞILAŞTIRMASI

Ocak ayında ekonomik güven endeksi 99,4 düzeyindeydi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi 83,7, reel kesim güven endeksi 103,0, hizmet sektörü güven endeksi 113,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi 112,6 ve inşaat sektörü güven endeksi 85,7 olarak kaydedilmişti.

Şubat ayında ise ekonomik güven endeksi 100,7’ye, tüketici güven endeksi 85,7’ye, reel kesim güven endeksi 104,1’e, hizmet sektörü güven endeksi 113,8’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi 115,9’a yükselirken; inşaat sektörü güven endeksi 83,9’a geriledi.