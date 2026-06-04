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TÜİK verilerindeki gizli alarm: Türkiye'de 3 kişiden biri işsiz

TÜİK verilerindeki gizli alarm: Türkiye'de 3 kişiden biri işsiz

4.06.2026 10:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK verilerindeki gizli alarm: Türkiye'de 3 kişiden biri işsiz

TÜİK, nisan ayı işgücü verilerini açıkladı. Resmi işsizlik oranı hafif bir artışla yüzde 8,2’ye yükselirken; zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünü de kapsayan geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranı yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı nisan ayında 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ AZALDI

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı nisan ayında 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 48,1 seviyesine geriledi.

İşgücü de aynı dönemde 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı 0,6 puan düşerek yüzde 52,4 seviyesine indi.

GENÇ İŞSİZLİKTE GERİLEME

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,8 puanlık düşüşle yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik erkeklerde yüzde 12,0, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE ATIL İŞGÜCÜ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Nisan ayında 0,3 saat artarak 42,1 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı ise 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 seviyesine geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak açıklandı.

İlgili Konular: #tüik #işsizlik #nisan

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