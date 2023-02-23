TÜİK açıkladı: 2020 yılında Türkiye'de kaç kişi, neden öldü? 2020 yılında koronadan kaç kişi öldü?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:30

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 11:43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iki yıldır açıklamadığı ölüm istatistiklerini açıkladı.

TÜRKİYE'DE 2020 YILINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de ölüm sayısı 2020 yılında %16,5 artarak 507 bin 938 oldu. Ölen kişilerin 2019 yılında %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluşturdu.

2020 YILINDA EN ÇOK GÖRÜLEN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında %36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, %15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

2020 YILINDA KORONADAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu.

2020 YILINDA KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HANGİSİ?

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van izledi.