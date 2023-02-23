TÜİK açıkladı: 2021 yılında Türkiye'de kaç kişi, neden öldü? 2021 yılında koronadan kaç kişi öldü?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 11:42

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iki yıldır açıklamadığı ölüm istatistiklerini açıkladı.

TÜRKİYE'DE 2021 YILINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2021 yılında 565 bin 594 kişi hayatını kaybetti. 2021 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.

2021 YILINDA EN ÇOK GÖRÜLEN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

2021 yılında %33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %14,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

2021 YILINDA KORONADAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2021 yılında 65 bin 198 oldu. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu.

2021 YILINDA KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HANGİSİ?

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi.