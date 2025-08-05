TÜİK mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verilerini açıkladı

TÜİK, temmuz ayına ilişkin özel kapsamlı göstergeleri paylaştı. Fiyat hareketlerindeki eğilimleri ortaya koyan veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜFE GÖSTERGELERİNDE GENİŞ KAPSAMLI ARTIŞ GÖZLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerini duyurdu. Buna göre genel TÜFE, temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,65 oranında arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplanan TÜFE, söz konusu dönemde yüzde 2,27 artış gösterdi. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan TÜFE ise yüzde 2,29 oranında yükseldi.

ENERJİ VE HİZMET GRUPLARINDAKİ YÜKSELİŞ ÖNE ÇIKTI

Alt kalemler incelendiğinde, enerjide yüzde 7,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,09, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,68 ve hizmetlerde ise yüzde 3,26 oranında artış kaydedildi.