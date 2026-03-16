TÜİK 'Motorlu Kara Taşıtları' verilerini açıkladı: En çok tercih edilen otomobil markası belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" verilerini açıkladı. Veriler, otomotiv piyasasında hem aylık hem de yıllık bazda bir yavaşlama olduğunu ortaya koydu.

ŞUBAT AYINDA 121 BİN 791 TAŞITIN KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımına bakıldığında, otomobiller yüzde 51,9 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 30,3 ile motosiklet, yüzde 11,7 ile kamyonet takip etti. Diğer araçların payı ise yüzde 2,5 kamyon, yüzde 1,7 traktör, yüzde 1,1 minibüs, yüzde 0,7 otobüs ve yüzde 0,1 özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

TRAFİĞE KAYITLARDA DARALMA

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Bu dönemde motosiklet kayıtları yüzde 36,2, traktör kayıtları ise yüzde 13,4 artış gösterdi. Buna karşın özel amaçlı taşıtlarda yüzde 60,3, kamyonetlerde yüzde 46,3, kamyonlarda yüzde 37,0, minibüslerde yüzde 26,6, otomobillerde yüzde 22,1 ve otobüslerde yüzde 11,0 oranında azalma kaydedildi.

YILLIK BAZDA EN SERT DÜŞÜŞ TRAKTÖRDE YAŞANDI

Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,0 azaldı. Yıllık bazda sadece kamyonet kayıtları yüzde 13,7 artış gösterirken; traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 19,5, otobüste yüzde 19,4, motosiklette yüzde 17,5 ve otomobilde yüzde 8,1 oranında gerileme görüldü.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 33 MİLYON 869 BİN OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80’e ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,2’sini motosiklet, yüzde 14,6’sını kamyonet, yüzde 6,9’unu traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İKİNCİ EL PİYASASINDA 806 BİN DEVİR

Şubat ayında 806 bin 588 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 69,0’ını otomobiller oluştururken, geri kalan kısmı yüzde 15,4 kamyonet, yüzde 8,1 motosiklet, yüzde 2,9 traktör, yüzde 2,1 kamyon, yüzde 1,7 minibüs ve yüzde 0,5 otobüs şeklinde sıralandı.

EN ÇOK HANGİ MARKA TERCİH EDİLDİ?

Şubat ayında kaydı yapılan 63 bin 171 adet otomobilin markalara göre dağılımı Renault (yüzde 14,8), Toyota (yüzde 11,0), Volkswagen (yüzde 7,2), Hyundai (yüzde 5,9), Fiat (yüzde 5,3), Peugeot (yüzde 4,8), Skoda (yüzde 4,7), Opel (yüzde 4,7), TOGG (yüzde 4,7), Citroen (yüzde 4,3), BYD (yüzde 3,1), Chery (yüzde 3,0), Ford (yüzde 2,9), Mercedes-Benz (yüzde 2,8), Kia (yüzde 2,7), Nissan (yüzde 2,3), BMW (yüzde 2,1), Audi (yüzde 2,1), Mini (yüzde 2,0), Volvo (yüzde 1,5) ve diğer markalar (yüzde 8,4) şekilde sıralandı.

İLK İKİ AYDA TRAFİKTEKİ NET ARTIŞ 258 BİN

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411 adet oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 15,2 artarak 8 bin 186’ya yükseldi. Böylece yılın ilk iki ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 adetlik net artış gerçekleşti.

YENİ NESİL YAKITLARIN PAYI ARTIYOR

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin yakıt türlerine göre dağılımında benzinli araçlar yüzde 42,5 ile liderliğini korudu. Ancak hibrit araçların payı yüzde 29,8’e, elektrikli araçların payı ise yüzde 18,2’ye ulaştı. Dizel araçların payı yüzde 9,0, LPG’li araçların payı ise yüzde 0,5’te kaldı.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 milyon 523 bin 423 adet otomobilin genel tablosunda ise dizel yüzde 32,4, benzin yüzde 31,0 ve LPG yüzde 29,9 ile ağırlığını korumaya devam ediyor.

MOTOR HACMİ VE RENK TERCİHLERİ

Yılın ilk iki ayında kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,4’ü 1300 ve altı silindir hacmine sahip araçlardan oluştu. Renk tercihlerinde ise gri renk yüzde 42,2 ile ilk sırada yer alırken; onu yüzde 25,7 ile beyaz, yüzde 10,9 ile siyah ve yüzde 10,5 ile mavi takip etti.