TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı: Tüketici güven endeksinde kötümserlik sınırı aşılamadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre tüketici güven endeksi Nisan 2026’da yükseliş gösterdi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güven endeksi, mart ayında 85,0 seviyesindeyken nisan ayında yüzde 0,5 artışla 85,5’e yükseldi. Endeks, tüketicilerin ekonomik duruma ilişkin beklentilerini ölçen önemli göstergeler arasında yer alıyor.

ALT ENDEKSLERDE KARMA GÖRÜNÜM

Nisan ayında mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 71,8’e geriledi. Buna karşılık gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 87,5’e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 78,3 seviyesine düşerken, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 104,4’e yükseldi.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE EŞİK SEVİYE

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alabiliyor. 100’ün üzerindeki seviyeler tüketici güveninde iyimserliği, 100’ün altındaki seviyeler ise kötümserliği ifade ediyor. Mevcut veri, tüketici güveninin halen eşik seviyenin altında seyrettiğini gösteriyor.