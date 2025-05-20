TÜİK nisan verilerini yayımladı: Yurtdışı üretim maliyetleri yükselişte!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı.

Verilere göre YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,41 arttı. Endeks aralık ayına göre yüzde 13,10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,92 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 28,57 oldu.

İMALAT VE TÜKETİM MALLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Sanayi sektörlerinde yıllık değişim oranı madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96, imalat sanayinde ise yüzde 22,97 olarak kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında ise yıllık bazda ara mallarında yüzde 21,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64, sermaye mallarında yüzde 28,07 oranında artış yaşandı. Enerji grubunda ise yüzde 11,03 oranında azalma görüldü.

Aylık bazda bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,10, imalatta yüzde 4,45, ara mallarında yüzde 4,0, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93, sermaye mallarında ise yüzde 5,37 oranında yükseliş oldu. Enerji grubunda ise yüzde 3,76 düşüş kaydedildi.