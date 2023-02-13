TÜİK: Perakende satışlar 2022’de yüzde 21.8 arttı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:24

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 10:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Aralık’a ilişkin Perakende Satış Endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 15,7 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre ise yüzde 4,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 6,9 arttı.

ARALIK AYINDA YAKIT SATIŞLARI YÜZDE 3 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,4 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 109, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 116,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 103,7 arttı.

Aylık bazda bakıldığında ise, cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3 azaldı.