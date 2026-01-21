TÜİK rakamları açıkladı: Sanayi yatırımlarının yarısı tek bir kaleme gitti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları çalışmasının 2024 sonuçlarını açıkladı. Çalışma, 2009-2024 dönemini kapsayacak şekilde geçmiş yıllar revize edilerek hazırlandı. Bu kapsamda maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcama kalemleri hesaplandı.

TOPLAM YATIRIM 5 TRİLYON 645 MİLYAR TL

Maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları, 2024 yılında 5 trilyon 645 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yatırımların 1 trilyon 737 milyar TL’si imalat sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

Aynı dönemde toptan ve perakende ticaret sektöründeki yatırım harcamaları 885 milyar TL olurken, ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin yatırım tutarı 617 milyar TL olarak kaydedildi.

MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMI ÖNE ÇIKTI

2024 yılında maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamalarının önemli bir bölümü makine ve teçhizata yöneldi. Bu alandaki yatırım tutarı 2 trilyon 822 milyar TL olarak hesaplandı.

Aynı yıl mevcut bina ve yapılara yapılan yatırımlar 1 trilyon 620 milyar TL, inşaatların ve binaların büyük tadilatlarına yönelik harcamalar 721 milyar TL oldu. Arazi yatırımları 443 milyar TL olarak gerçekleşirken, diğer maddi mallara yönelik yatırımlar 39 milyar TL seviyesinde kaldı.

YATIRIMLARIN YARISI MAKİNE VE TEÇHİZATA

Maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları içinde en yüksek pay 2024 yılında da makine ve teçhizat yatırımlarına ait oldu. 2023 yılında bu yatırımların toplam içindeki payı yüzde 52,3 iken, 2024 yılında yüzde 50,0 olarak gerçekleşti.

2024 yılında maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcaması içindeki payı en yüksek ikinci alan ise yüzde 28,7 ile mevcut bina ve yapılara yönelik yatırımlar oldu.