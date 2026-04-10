TÜİK sanayi üretimini açıkladı: Yıllık artış yüzde 2,2’de kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artış kaydetti.

ALT SEKTÖRLERDE FARKLI SEYİR

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 artış gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

AYLIK BAZDA DA ARTIŞ VAR

Sanayi üretimi aylık bazda da yükseliş gösterdi. Şubat ayında bir önceki aya göre sanayi üretimi yüzde 2,6 arttı.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık yüzde 0,4 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 3,6 geriledi.