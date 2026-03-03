TÜİK şubat ayı enflasyonunu açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen şubat ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre şubat ayında enflasyon yüzde 2,96, yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak hesaplandı. Enflasyon verileri ocak ayında aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 olarak hesaplandı. Böylece enflasyon 2026 yılının ilk iki ayında yüzde 7,94'lük artış gösterdi.

ENAG VERİLERİ Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 şubat ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,01 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 54,14 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2026 şubat ayında yüzde 3,85 yıllık ise yüzde 37,88 artış kaydetti.