TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak

Yayınlanma: 03.08.2023 - 06:08

Güncelleme: 03.08.2023 - 06:17

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK enflasyon verilerinin her ayın ilk haftası kamuoyu ile paylaşıyor.

Haziran ayında enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre yüzde 38,21, ENAG'a göre yüzde 108,58 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK'in verileri açıkladığı gün, bağımsız ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) da kendi hesaplamalarına dayandırdığı enflasyon verilerini açıklıyor.

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra oluşturulan yeni ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelede faiz artırımı da dahil bir dizi adım atıyor.

Son olarak kredi kartı faizleri artırıldı, yurt dışı harcamaları için taksit seçeneği kaldırıldı, ihtiyaç ve araç kredileri de dahil bireysel kredilerin faiz oranlarını artıracak düzenlemeler yapıldı.

BBC

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da 27 Temmuz'da yaptığı enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e çıkardığını açıklamıştı.

Erkan, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 33’e, 2025 sonunda ise yüzde 15’e düşeceğini tahmin ettiklerini, hedeflerinin ise tek haneli enflasyon olduğunu ekledi.

Bir önceki TCMB yönetiminin 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 seviyesindeydi.

Ekonomistler de Erkan'ın açıkladığı tahminlerin, bir önceki dönemin enflasyon tahminlerine göre "çok daha gerçekçi" olduğu yorumunu yaptı.