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TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı...
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TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı...

4.08.2025 10:02:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı...

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 33,52 seviyesine ulaştı. Enflasyon yılın ilk altı ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta 1,53 ve haziranda 1,37 oranında hesaplandı.

TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı...

İSTANBUL’DA PERAKENDE FİYATLAR YÜKSELİŞTE

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 haziran dönemine ilişkin İstanbul enflasyonunu yayımladı. Verilere göre, İstanbul’da enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,62, yıllık bazda ise yüzde 42,48 oranında arttı.

TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı...

ENAG ENFLASYON VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Bağımsız enflasyon ölçüm grubu ENAG’a göre haziran ayında tüketici fiyatları yükselmeye devam etti. Grubun hesaplamalarına göre aylık enflasyon yüzde 3,75 oldu. E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 65,15 olarak hesaplandı. Böylece TÜİK ile ENAG arasındaki hesaplanan enflasyon farkı yüzde 31,63 oldu.

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