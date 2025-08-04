TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 33,52 seviyesine ulaştı. Enflasyon yılın ilk altı ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta 1,53 ve haziranda 1,37 oranında hesaplandı.

ENAG ENFLASYON VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Bağımsız enflasyon ölçüm grubu ENAG’a göre haziran ayında tüketici fiyatları yükselmeye devam etti. Grubun hesaplamalarına göre aylık enflasyon yüzde 3,75 oldu. E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 65,15 olarak hesaplandı. Böylece TÜİK ile ENAG arasındaki hesaplanan enflasyon farkı yüzde 31,63 oldu.